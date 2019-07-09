بعد نانسي عجرم.. كريستينا صوايا تشكو من مطار بيروت!

بعد الصرخة التي أطلقتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال اعتراضها على حال مطار بيروت، انضمت إليها ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة كريستينا صوايا، واعترضت على سوء معاملة بعض الموظفين داخل المطار.

فقد نشرت كريستينا فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “المشكلة منا بالمطار ولا بكل الاشخاص الموجودين بالمطار، المطار بيجنن وبيصير فيه تطور كتير كبير وبنشوف حالنا فيه، لكن أنا عتبي أو آسفي على أشخاص أو أفراد معينين من اللي موجودين في المطار، يعني شوية أحترام للشخص المسافر”.

وتابعت كريستينا صوايا: “اللي صار معي أني مسافرة وبروح على التفتيش، بس ضهرت الشاب اللي كان معي وبيساعدني يحمل الشنط راح لحتى يجيب شاريوه تاني، بتفاجئ بعد شوي بالشاب المسؤول عن السكان بيعيط وبيصرخ وبيكب لي الشنط على الأرض، سألته بكل احترام لية عم تكب شنطي على الأرض، قالي مدام ما تحاسبيني لألي حاسبي الشاب الحمال اللي معك”.

وجهت رسالتها للمسؤولين قائلة: “أنا ما عم بحكي شي خصه بلبنان كبلد أو بالمطار بشكل عام، ياريت المسؤولين عن المطار يحكو مع بعض الأفراد من الموظفين أنه مش ضروري تطلع براس المواطن واغراضه”.