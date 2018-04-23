بعد نجاح حفلاته.. ما هو القرار الذي إتخذه وائل كفوري!!

بعد ان حقق نجاحا كبيرا في حفلين ضخمين، قرر الفنان ​وائل كفوري​ ان يأخذ فترة من الراحة والاستجمام .

ونشر كفوري احدث صوره على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا: ” #vacation after 2 successful concerts..



على صعيد آخر، سيحيي وائل حفلات مهرجان صيف جونيه هذا العام، في 23 حزيران/يونيو، المغني الفرنسي ​جوليان كلارك​ في 22 حزيران/يونيو، والفنان البريطاني ​جايمس أرثر​ في 29 حزيران/تموز.

وكان المهرجان قد أطلق نسخته الأولى العام الماضي، وشارك فيه عدد من الفنانين مثل مايكل بولتن، تايني تيمبا، زايد، عاصي الحلاني، أرمينشيك، بالإضافة الى نشاطات فنية وعائلية.