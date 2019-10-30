بعد نزع الحجاب.. تغيير كبير في شكل مشاعل الشحي

أحدثت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغيير كبير طرأ على شكلها.

وظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” وقد غيرت لون شعرها ليصبح أقرب إلى الذهبي.

وحصلت بهذا على إعجاب أكثر من 24 ألف متابع وسألت: “أبي أصبغ شعري، أي لون تنصحوني فيه؟”.

كما نشرت صورة أخرى لها باللوك نفسه لكن مع تغطية شعرها بقبعة. ويشار إلى أنها أثارت في وقت سابق ضجة بعد ظهورها من دون غطاء الرأي. وتعرضت بسبب ذلك للكثير من الانتقادات.

ودافعت عنها الفنانة الإماراتية بدرية احمد التي ظهرت برفقتها في فيديو جديد. وأشارت إلى أنها كانت تضع الشيلة لكنها لم تكن محجبة.

واللافت أن مشاعل بدت في المقطع واضعة غطاء الرأس وأشارت إلى أن سبب ذلك هو إفراز شعرها الكثير من الزيوت. وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي نشرته على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 112 ألف مشاهدة