بعد نزع الحجاب.. شهيرة تثير الجدل باطلالة شبابية

مازالت الفنانة شهيرة تثير الجدل بين فترة وأخرى حول خلعها الحجاب من عدمه، وبعد ظهورها في أكثر من مناسبة بشعر مستعار ثم تعود للظهور بالحجاب مرة أخرى، عادت من جديد لتثير الجدل بعد أن نشرت خبيرة التجميل إيمان يسري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة تجمعها بالفنانة المعتزلة شهيرة.



وظهرت شهيرة وهي ترتدي باروكة صفراء وتضع ماكياجاً صارخاً، ليتساءل جمهورها قائلين: “هو أنتي قلعتي الحجاب تاني”.

وفي تصريح صحافي نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ما تردد حول قيام والدتها الفنانة المعتزلة شهيرة بخلع الحجاب، وقالت إن والدتها ذهبت لأحد مراكز التجميل والتقت بـ “الماكييرة” صدفة، وطلبت التقاط صورة تذكارية معها، فوافقت دون أن تعلم بأن الصورة ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث هذه الضجة، وأضافت أن والدتها لا تفكر في خلع الحجاب خلال الوقت الحالي وأنها ملتزمة بارتدائه.