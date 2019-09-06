بعد هجومها على أصالة.. أحلام تهدأ وتكشف قصة الدبابيس في شعرها!

في ما لا يزال تصريحها الناري بحق الفنانة اصالة نصري ووصفها بأنها منافقة وكالثعبان، كشفت الفنانة أحلام عن قصة الدبابيس في شعرها التي تظهر فيها احيانا.

وكانت النجمة الخليجية تضع مجموعة من الدبابيس التي يستخدمها مصفف شعرها لتوضيبه والحصول على شكل “ويفي” ناعم، خلال مقابلتها مع برنامج mbctrending وكشفت انها كانت في حفلة زفاف وتتحضر لجلسة تصوير وقررت الابقاء على تلك الدبابيس في شعرها ومن بعدها باتت موضة منتشرة بين الناس.

ويأتي هذا التصريح الغريب بعد الضجة التي اثارتها بتصريحها القاسي بحق الفنانة السورية التي لم تسكت وردت بطريقتها الخاصة قائلة في تغريدة “..يُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح”.