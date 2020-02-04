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بعد وصفها بالـ “مشرشفة”.. اليسا ترد: “غنم غنم غنم”!

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إليسا

ردت الفنانة اللبنانية اليسا على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا على خلفية مواقفها الجريئة الداعمة للحراك الشعبي والمنتقدة للسياسيين.

وكان المحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل قد هاجم إليسا، بعد تصريحاتها الاخيرة المنتقدة للرئيس ميشال عون حيث قال عبر “تويتر” إن “إليسا بلا أخلاق ولا شيء”، وتابع: “قال فنانة مشرشفة قال”.

وقد ردت اليسا على هذه الانتقادات عبر تغريدة قالت فيها: ““إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر، بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم”.”.

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