شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة غادة عبدالرازق، أشادت فيه بها.

وقالت غادة عبدالرزاق خلال لقائها بأحد البرامج على قناة “سكاي نيوز عربية”، إن ياسمين عبدالعزيز هي نجمة الشباك من السيدات بعد جيل نادية الجندي ونبيلة عبيد” وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز: “حبيبتي يا غادة”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

وسيعرض لـ ياسمين عبدالعزيز بعد أيام خلال شهر رمضان مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي تشارك في بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني، وهدى الإتربي، ومحمد عبدالعظيم، وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز، وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.