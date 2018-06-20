بعد وفاة والده.. ناصيف زيتون ينشر صورة مؤثرة

لا يزال الفنان السوري ​ناصيف زيتون​ يعيش حالة من الحزن على وفاة والده الذي غادر عالمنا قبل أسابيع قليلة.

زيتون نشر صورة جديدة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها التعليق التالي: “لدي ملاك يشاهدني وأنا أتحدث معه، والدي”.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي زيتون عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث واسوه ودعوا الله أن يصبره.

يذكر ان زيتون وجه قبل ايام ​رسالة مؤثرة لوالده الراحل وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ناصيف قائلاً :”أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة… الله يرحم روحك ونفسك بالسما”.