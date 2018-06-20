بعد وفاة والده.. ناصيف زيتون ينشر صورة مؤثرة

لا يزال الفنان السوري ناصيف زيتون يعيش حالة من الحزن على وفاة والده الذي غادر عالمنا قبل أسابيع قليلة.
زيتون نشر صورة جديدة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها التعليق التالي: “لدي ملاك يشاهدني وأنا أتحدث معه، والدي”.
وانهالت التعليقات من قبل متابعي زيتون عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث واسوه ودعوا الله أن يصبره.
يذكر ان زيتون وجه قبل ايام رسالة مؤثرة لوالده الراحل وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب ناصيف قائلاً :”أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة… الله يرحم روحك ونفسك بالسما”.