بعد ولادتها بـ 5 أيام.. أول ظهور لـ”مي عمر” بعد إنجاب ابنتها الثانية

شاركت الفنانة المصرية مي عمر جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

مي عمر ظهرت في الصورة وهي تدفع العربة التي بها طفلتها، وعلقت قائلة: «أهلا بك في العالم يا ملاكي الجميل سيلين»، ولفتت مي النظر إليها برشاقتها بعد مرور 5 أيام فقط على ولادتها.

مي عمر متزوجة من المخرج محمد سامي، منذ سنوات، وقدمها المخرج للدراما من خلال مشاركتها في مسلسل «الأسطورة».

يُذكر أن الفنانة مي عمر ستغيب عن الموسم الرمضاني المقبل، بسبب اعتذارها عن كافة الأدوار التي عرضت عليها بسبب الحمل، ولكن من المفترض أن تواصل نشاطها الفني خلال الفترات المقبلة بعد الاطمئنان على صحة مولودتها.