بعد “يا عين عالسوريين”… سجال بين شربل خليل وديما صادق

نشرت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها على “تويتر” تعليقاً للمخرج شربل خليل الذي أساء فيه إليها، وردّت بالقول غاضبة: إن “العنصرية هي أحط الصفات البشرية، ليس غريبا على اشرس العنصريين في لبنان ان يكون بهذا الاسفاف. ذكورية، طائفية، عنصرية وفقدان لأي حس قيمي”.

وتابعت: “كنت عاهدت نفسي ان أتجاهل كل التعليقات المقيتة، لكن تبين ان القضاء هو طريقة التخاطب الوحيدة مع من فقد كل القيم الانسانية. قر…ة؟”

وجاء في تغريدة شربل خليل بحق ديما صادق:”انا ما بميَز بين اللبناني والسوري، والبرهان اني من أول ما شفتك على الشاشة قلت إنك فطوم حيصبيص لبنان”.

العنصرية هي أحط الصفات البشرية . ليس غريبا على اشرس العنصريين في لبنان ان يكون بهذا الاسفاف .ذكورية ، طائفية ، عنصرية و فقدان لأي حس قيمي . كنت عاهدت نفسي ان أتجاهل كل التعليقات المقيتة ، لكن تبين ان القضاء هو طريقة التخاطب الوحيدة مع من فقد كل القيم الانسانية . قر…ة؟ pic.twitter.com/gXFsCmc0ZQ — Dima (@DimaSadek) April 25, 2018

يذكر ان قناة “الجديد” اللبنانية كانت قد عرضت أغنية ساخرة ذات أبعاد عنصرية مباشرة، ضمن برنامج “قدح وجم” الذي تقدمه الممثلة والإعلامية اللبنانية ليال ضوّ، ويعده ويخرجه شربل خليل بعنوان “يا عين السوريين” والتي اثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.