الصفحة الرئيسية فن بعد “يا عين عالسوريين”… سجال بين شربل خليل وديما صادق

بعد “يا عين عالسوريين”… سجال بين شربل خليل وديما صادق

بواسطة -
0 42

نشرت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها على “تويتر” تعليقاً للمخرج شربل خليل الذي أساء فيه إليها، وردّت بالقول غاضبة: إن “العنصرية هي أحط الصفات البشرية، ليس غريبا على اشرس العنصريين في لبنان ان يكون بهذا الاسفاف. ذكورية، طائفية، عنصرية وفقدان لأي حس قيمي”.

وتابعت: “كنت عاهدت نفسي ان أتجاهل كل التعليقات المقيتة، لكن تبين ان القضاء هو طريقة التخاطب الوحيدة مع من فقد كل القيم الانسانية. قر…ة؟”

وجاء في تغريدة شربل خليل بحق ديما صادق:”انا ما بميَز بين اللبناني والسوري، والبرهان اني من أول ما شفتك على الشاشة قلت إنك فطوم حيصبيص لبنان”.

يذكر ان قناة “الجديد” اللبنانية كانت قد عرضت أغنية ساخرة ذات أبعاد عنصرية مباشرة، ضمن برنامج “قدح وجم” الذي تقدمه الممثلة والإعلامية اللبنانية ليال ضوّ، ويعده ويخرجه شربل خليل بعنوان “يا عين السوريين” والتي اثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.