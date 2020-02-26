بعد 12 سنة.. نوال الزغبي تعلن طلاقها رسمياً

حلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ ليلة أمس ضيفة على برنامج “منا وجر” الذي يقدمه الاعلامي بيار رباط.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها العفوية والصريحة وتألقت باطلالة مميزة وبدت بغاية الجمال.

ومن التصريحات التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي حين اعلنت انها ام عزباء منذ 12 سنة لكن رسميا حصلت على الطلاق قبل 3 أشهر.

و عن سبب عدم افصاحها عن الموضوع في السابق فقالت انها لم تنظر للموضوع على انه ذو قيمة كما انها تحترم مشاعر اولادها لان طليقها سيبقى والدهم