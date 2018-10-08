بعد 20 سنة.. شاهدوا ردّة فعل سيف الدين سبيعي وسلافة معمار عند اللقاء الأول

بعد فترة من انفصالهما، إجتمعت النجمة السورية سلافة معمار وطليقها سيف الدين السبيعي خلال مشاركتهما في برنامج “حكايتي مع الزمان”، وبدت علاقتهما مليئة بالاحترام والتقدير والصداقة.

ومن ضمن فقرات البرنامج، خضعت سلافة وسيف لتغييرات في شكلهما بواسطة المكياج، ليكونا في عمر الـ60، وبعد رؤيتهما لبعض ضحكا بشكل هستيري، فمدحها وتغزل بها، واصفاً إياها بأنها “زادت قوة، وتبدو كمديرة مدرسة، الامر الذي لاقى استغرابها”.

وفي عمر الـ80، ضحك الثنائي بشكل كبير، وقال سيف: “طالعة زي الملكة اليزابيت، بس ناقصك القبعة”، لترد عليه سلافة: “كثير تفاجئت، ما طلعت بتشبه والدك بل خالك”.

وكشف سيف خلال الحلقة انه أخذ من طليقته اصرارها في القيام بأي أمر، وأضاف ممازحاً و”الطبخ”، بينما أكدت سلافة انها تمكنت من أخذ قدرته على عقلنة وتسهيل وتبسيط الأمور مهما كانت صعبة.

وعن ابنتهما، كشفت معمار سبب تسميتها باسم دهب، حيث قالت انها قبل حملها بها كانت تتحدث مع والد الطفلة عن انها إذا أنجبت طفلة ستكون حكماً شقراء بسبب الشبه بينهما، فقلت له اننا سنطلق عليها اسم شمس، ليرد عليها بعد فترة ويخبرها بأنهما سيطلقان عليها اسم دهب.







