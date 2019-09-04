بعد 23 عامًا.. نوال الكويتيّة تتركُ روتانا فهل يلحقُ بها بقيّة النّجوم؟!

أعلنت قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتيّة عن انضمامها لشركة “One Production” لتنفيذ أعمالها الفنيّة دون الإعلان عن أيّة تفاصيل أخرى، وقالت عبر حسابها في تويتر “بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي الى شركة One Production”.

وجاءت هجرة نوال بعد أنْ قضت 23 عامًا في شركة روتانا، واصدرت قرابة الـ16 ألبوم، وكانت ضمن الأسماء الوفيّة لروتانا وأحد الأعمدة الثابته فيها.

وبحسب المصادر فإنّ شركة “One Production” تعود ملكيتها لأحد الملحنين السّعوديّين وهو اسم فنيّ بارز يملك القوّة الماديّة، وتميّز مؤخرًا بأعماله الفنيّه التي جعلت منه نجمًا يلجأ له الكثير من الفنانين للحصول على ألحانه.

وفعليًا بدأت الشّركة بجلب العديد من الفنانين الذين يرتبطون بعلاقة متينه مع روتانا، فهناك أسماء قويّه ستلتحق بنوال، وستكون مفاجأة للوسط الفنيّ، وسيكون الفنان رابح صقر على قائمة أهمّ المطلوبين لشركة “One Production” فهل ستدخل روتانا في تصادم مع الفنانين والشركة، أم أنّ القوّة الماديّة ستكون الفيصل في الأمر.