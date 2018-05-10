بعد 6 اشهر على زواجهما.. انفصال ممثل عالمي عن زوجه ‎

أعلن النجم الأمريكي ​كولتون هاينز​ انفصاله عن زوجه الكاتب الأمريكي ​جيف ليثام​ رسميًا بعد ستة أشهر من زواجهما.

وبحسب موقع E علاقة الثنائي أخذت منحى خطرًا في علاقتهما، إذ صرح أن جيف حاول إبعاد كولتون عن أصدقائه، كما أن الأخير بدأ يفقد نفسه.

وأضاف المصدر أن السب الاول يعود الى وفاة والدة كولتون والتي غيَّرت حياته، فقد أدرك أنه منعزلًا عن أصدقائه في الوقت الذي كان في أشد الحاجة إليهم، كما أن علاقته مع زوجه لم تكن مثالية أو رومانسية.

وكتب الموقع عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يقم بخيانته، منشوراً وقال: “جيف لا يخون أبدًا..إنه رجل رائع، أرجوكم لا توقفوا عن تصرفاتكم اللئيمة ضده.”