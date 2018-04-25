بـ”أنا عمري”.. يسرا محنوش تحصد المليون الأول “

بعد اسابيع قليلة على طرحها كليب أغنيتها الجديد “أنا عمري” حققت الفنانة ​يسرا محنوش​ مليونها الأول بعدد المشاهدات على الكليب عبر موقع الفيديوات العالمي “يوتيوب”



“أنا عمري” كتبها ناصر الجيل ومن ألحان يسرا محنوش شخصيا بعد أن قدّمت نفسها سابقا في عدّة ألحان مميّزة، أما التوزيع فلطارق توكّل والميكساج لخالد رؤوف، والكليب حمل بصمات المخرجة رندلى قديح.

بدّلت يسرا محنوش في كليبها عدداً قليلاً من اللوكات اللافتة البعيدة عن البهرجة الزائدة، فأرادت ان تجمع في إطلالتها الشبابية بين البساطة والأناقة، فأتى الكليب مكمّلا للأغنية التي اتّسمت بالفخامة من ناحية اللحن، والرقيّ من ناحية الشكل، والإبداع من ناحية الأداء.