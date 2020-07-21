تداولت العديد من الصفحات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورًا للفنانة المصرية “سوسن بدر”، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز بالقرب من أحد الشواطئ خلال قضائها الإجازة الصيفية.

حيث لفتت سوسن بدر الأنظار بظهورها بشورت من الجينز مع قميص بدون أكمام على البحر، لتظهر رشاقتها وحيويتها بإطلالة شبابية بسيطة. وتفاعل محبو الفنانة مع تلك الصور وتداولها النشطاء بشكل مكثف .

في سياقٍ آخر، أجرت الفنانة سوسن بدر لقاءاً مباشر عبر تطبيق ”زووم” مع الإعلامية المصرية ”لميس الحديدي” في “برنامج القاهرة الآن” وعلقت من خلاله على ظاهرة التنمر ، كاشفةً أن هذه الظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع المصري والتي لم يعيشها من قبل، وأشارت بدر إلى إنها لا تخشى من أن يتنمر أحد على شكلها أو شخصيتها لإنها تقتنع بالأمر الواقع وقناعاتها قائلة: ”هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة .. وكل سن له بهجته وجماله .. واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة” .

وعلي الصعيد الفنى، تستعد الفنانة سوسن بدر حالياً لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد “خيط حرير”، الذي تشارك ببطولته مع الفنانة مي عز الدين، حيث كان آخر ظهور لها من خلال شهر رمضان الماضي بـ”مسلسل ونحب تانى ليه”، والذي ظهرت به مع النجوم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.