بـ”صورة فالنتاين”.. جيجي حديد تؤكد عودتها لزين مالك

أكدت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد عودتها للمغني الإنجليزي زين مالك البالغ من العمر 27 عاما بصورة في عيد الحب.

وشاركت جيجي صورة لزين في حسابها المسمى gisposable على إنستغرام، حيث تنشر صورها التي تلتقطها بنفسها، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وكتبت تعليقا على الصورة: “هاي فالنتين”، مضيفةK “Z في المزرعة ♡ ديسمبر 2019”.

وظهر زين في الصورة وهو يرتدي معطفا مع قبعة سوداء وخلفه مرعى فارغ، وتم التقاط الصورة أثناء رحلة جيجي وزين إلى مزرعة والدتها “يولاندا حديد” بولاية بنسلفانيا التي اشترتها في عام 2017 لتكون أقرب إلى أولادها الذين يقضون معظم وقتهم في مدينة نيويورك.وكانت قد شوهدت جيجي وهي تمسك بيد صديقها زين مالك الشهر الماضي بعد انفصالهما قبل عام.



وتم الإعلان أن عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 24 عاما وصديقها عادا من جديد وسط تقارير تفيد بأن الاثنين ما يزالان يعملان على تعزيز علاقتهما.

وعلى الرغم من الانفصال في أوائل العام الماضي، نجحت جيجي وزين في البقاء صديقين.



وفي ديسمبر الماضي، ظهرت تلميحات إلى أن شيئا ما كان يحدث بينهما عندما شاركت صورة لوجبة كانت تطبخها بناء على وصفة من والدة زين، التي وضعتها أيضا في منشور على “إنستغرام”.



لذا لم يكن هناك الكثير من الشك حول علاقة الاثنين عندما شوهدا يحتفلان بعيد ميلاد زين معا في نيويورك في 11 يناير؛ إذ ظهر الاثنان وهما يلفان ذراعيهما سويا.