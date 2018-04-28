بـ3 كلمات.. عاصي الحلاني يصف «أحلام وإليسا وحماقي»

نشر الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه على «تويتر»، فيديو يرد فيه على أسئلة أحد متابعيه الذي طلب منه وصف كل عضو من لجنة تحكيم «ذا فويس» بكلمة.

ووصف «الحلاني»، زملاءه في لجنة التحكيم بالبرنامج، فقال: أحلام «محبة»، إليسا «صريحة»، وحماقي «قمة الطيبة».

عاصي الحلاني يطل غدا في العرض المباشر الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» عبر قناة «إم بي سي مصر»، كما أنه يستعد لتقديم حفل يوم 19 مايو في القاهرة داخل أحد الفنادق المطلة على النيل.