أعاد النجمان المصريان رامز جلال وغادة عادل تقديم أحد مشاهدهما من آخر فيلم جمعهما معاً وكان بعنوان “الباشا تلميذ”، وذلك في كواليس تصوير فيلم “أحمد نوتردام” الجديد.

ويظهر في المقطع الثنائي من الكواليس وهما يعيدان تمثيل المشهد القديم من فيلم “الباشا تلميذ”، الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه عام 2004 وشارك في بطولته النجم كريم عبد العزيز.

وأعاد رامز وغادة تقديم المشهد بطريقة طريفة، وحاول النجم المصري تذكّر ما قالاه في المشهد، وكتب تعقيباً على المقطع: “كواليس “أحمد نوتردام” مع غادة عادل وإعادة مشهد… (خضتني يا حمزة)”.يُذكر أنّ فيلم “أحمد نوتردام” ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2021، وهو من بطولة: رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي وبيومي فؤاد، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.