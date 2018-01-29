بفيديو مباشر من التصوير.. سيرين عبد النور: “مش مسموح البرد”

شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جمهورها ومتابعيها أجواء عفوية من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “الشهر السابع”.

وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو طريف عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت برفقة الممثلة رنين مطر وهما جالستان خلال فترة إستراحة من التصوير.

وحاولت عبد النور من خلال هذا الفيديو نقل أجواء طريفة عن شدّة البرد الذي يشعرون به، وبدا ذلك أيضاً من خلال تعليقها بالقول:”فيديو مباشر من التصوير مش مسموح البرد وشوفو اشكالنا والدفاية ريتا ما تكون بديار حداً إجر إي وإجر لأ شوفو هل منظر!!! ورنين بأجمل إطلالة.

خماسية “الشهر السابع”، من بطولة كل من الممثلين سيرين عبد النور، رودريغ بو سليمان، ميرفا قاضي، رنين مطر وغيرهم. كما يتولّى مهمة الإخراج المخرج فيليب أسمر.