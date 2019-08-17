بلقيس بصورة رومانسية مع زوجها: “كل عام وأنت في قلبي”

نشرت الفنانة اليمنية / الاماراتية بلقيس فتحي صورة رومانسية تجمعها بزوجها سلطان عبد اللطيف على أحد الشواطئ أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية.

وكتبت بلقيس عبر حسابها على انستغرام مهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده فقالت:”كل عام وأنت في قلبي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

وتفاعل متابعي بلقيس مع الصورة التي نالت إعجابهم، بسبب الحالة الرومانسية التي يعيشها الزوجين ورقة الكلمات التي وجهتها بلقيس لزوجها.

يذكر ان بلقيس متزوجة من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف منذ ديسمبر 2016 ولديهما ولد وحيد “تركي”.