بلقيس تتعرّض للإنتقادات بسبب تصرفها مع طفلها.. شاهدوا كيف ردّت!

كشفت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ أنها سافرت برفقة زوجها ​سلطان عبد اللطيف​ وإبنهما تركي إلى ​المغرب​، لقضاء عطلة قصيرة لتعود بعدها لممارسة نشاطها الفني، وهو ما عرّضها للإنتقادات حيث إتهمها البعض بأنها تعرض طفلها للخطر، وأنه لا يجب أن تسافر به كل هذه المسافة، خصوصاً أنه يبلغ من العمر ما يقرب من شهر ونصف فقط.



وقد ردّت بلقيس على الإنتقادات، حيث قالت: “جاءتني رسائل طويلة على الخاص عن كيفية سفري مع ابني دون أن يبكي أو يتعرض لشيء خلال الصعود والهبوط.. أنا مازلت أم مبتدئة قد أخطئ وقد أصيب.. ولكن في النهاية أنا أعتمد على نصائح طبيبة ابني تركي، فهي لا تقصر معي أبداً في المعلومات”.

وكانت بلقيس قد رزقت بمولودها الأول من زوجها سلطان عبد اللطيف، في 12 ايار/مايو، في إحدى المستشفيات بمدينة جدة.