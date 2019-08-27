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بلقيس تطلق “بنت زايد” بمناسبة يوم المرأة الاماراتية

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بلقيس تغني بنت زايد

بلقيس تغني بنت زايد

أطلقت الفنانة الإماراتية بلقيس اغنية جديدة بعنوان “بنت زايد” وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

أغنية “بنت زايد” من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان فايز السعيد.

وذكرت بلقيس أن الدعوة لغناء العمل جاءت من جمعية النهضة النسائية بدبي، وهدفت إلى تقديم أغنية وطنية مهداة إلى نساء الإمارات بمناسبة يوم المرأة، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية.

 

وأكدت أن الأغنية الجديدة جمعتها مجدداً مع شاعر الوطن علي الخوار وسفير الألحان فايز السعيد، إذ تغنت بكلمات الخوار وألحان السعيد سابقاً، مبدية إعجابها بالتعاون معهما من جديد.

وأضاف بلقيس أن المرأة الإماراتية سطرت ملاحم بطولية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في الإبداع والابتكار، والمساهمة في بناء الدولة ونهضتها على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية وغيرها.

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