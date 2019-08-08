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ما هو رأي بلقيس بالفنان ناصيف زيتون؟

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nassif zaitoun balqees

فتحت الفنانة بلقيس باب الأسئلة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام أمام المحبين الذين طرحوا عليها العديد من الأسئلة، والتي بدورها أجابت عليها جميعها.
من بين الأسئلة التي طرحت عليها، ما هو رأيها بالفنان السوري ناصيف زيتون؟
ردّت بلقيس على هذا السؤال قائلة: “ناصيف فنان متمكن وصوته قوي ونجم حقيقي وجماهيرية واضحة وتواضع وأدب.. في رأيي تفوق على نجوم كثر ورسم لنفسه مكانة ليست عادية باهنيه وبتمنى له كل التوفيق”.

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