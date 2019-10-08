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بلقيس تعلق على قرار الامارات رفع حظر السفر الى لبنان.. فماذا قالت؟

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بلقيس

بلقيس

عبرت الفنانة بلقيس عن سعادتها باعلان الإمارات السماح لمواطنيها بالفسر إلى لبنان ابتداء من الثلاثاء.

ونشرت بلقيس تعريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “لبنان يا قطعة سما 🇱🇧🇱🇧 واخيرااااا 😍❤️❤️ شو اشتقت لذكرياتي وحبايبي وأصحابي بهالبلد 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 شكرا حكومتنا الغالية 🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪”.

 

ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، لتعلن الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.

وكانت قد قررت أبوظبي منع مواطنيها من السفر إلى لبنان في فبراير/شباط من عام 2016.

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