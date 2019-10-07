بلقيس تكشف للمرة الأولى تفاصيل عن شكل والدتها.. شاهدوا ما قالته!

للمرة الأولى كشفت الفنانة اليمنية بلقيس بعض التفاصيل عن شكل والدتها. وهو ما أشارت إليه في فيديو تم نشره عبر بعض الحسابات على “إنستغرام”.

وقالت إن الفنانة السعودية ليلى السلمان تشبه الوالدة إلى حد كبير جداً وخصوصاً عندما تظهر الأخيرة غضبها من خلال نظراتها.

وأعربت الفنانة عن دهشتها الكبيرة أمام هذا التشابه الذي لا يصدق. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من متابعي تلك الحسابات.

ويشار إلى أن بلقيس اعلنت مؤخراً إطلاق تطبيق “سناب شات” العالمي فلتر خاصاً بأغنيتها “تعالى تشوف”.

وكتبت تعليقاً على فيديو نشرته وتضمن مقطعاً من الأغنية على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات: “فلتر خاص من تطبيق سناب شات العالمي لاغنيتي تعالى تشوف في كل أرجاء الوطن العربي والشرق الأوسط.

وهذا ثان ياختيار لي كفنانة عربية وأنا في قمة السعادة. وشكراً”سناب شات” اختيار أغنيتي. سعيدة بأصداء الأغنية والكليب وسعيدة بهذا النجاح الكبير. استخدموا الفلتر وأرسلوا لي عالخاص”.