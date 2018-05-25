بلقيس تنشر صورة جديدة لمولودها.. بماذا لقبته!

شاركت الممثلة اليمنية ​بلقيس فتحي​ الجمهوؤ صورة جديدة لمولودها تركي، لم تكشف فيها عن وجهه كما في الصورة السابقة.

وإكتفت بلقيس في هذه الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإظهار قدمه الصغيرة، وعلّقت بالقول:” أسألك الله أن تحفظ لي “نتيفتي” تركي فعلاً نتفة ومتحكّم في البيت كله الله يحميه”.

ومن ناحية أخرى كانت شاركت بلقيس الجمهور أيضاً تفاصيل الضيافة الفخمة والحلويات التي قدمتها لضيوفها، كذلك المباركات التي جهزت لتقدم للضيوف والتي كانت تحمل اسم مولودها، حيث نالت على إعجاب المتابعين الذين ابدوا عن إنبهارهم بالديكورات الجميلة والمميزة التي قامت بها بلقيس من أجل طفلها.