بلقيس: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب”.. فهل قصدت فجر السعيد؟

تواصل الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس الرد بأسلوب غير مباشر على الاعلامية الكويتية فجر السعيد وذلك من خلال تغريدات تعتمد فيها على التلميح.

فقد غردت بلقيس اليوم قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها “.

ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها

الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️

هي اللي بدت 👡👡 — Balqees (@BalqeesFathi) July 2, 2019

وتابعت بلقيس: “الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️ هي اللي بدت 👡👡”.

واللافت ان بلقيس انهت تغريدتها بحذاء احمر اللون في إشارة واضحة الى اتهام فجر السعيد للفنانة اصالة باهانة علم البحرين.

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يذكر ان بلقيس سبق كانت ردت سابقا على المهلة التي اعطتها لها فجر السعيد بتغريدات اخرى ساخرة.