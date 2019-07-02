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بلقيس: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب”.. فهل قصدت فجر السعيد؟

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فجر السعيد وبلقيس فتحي

فجر السعيد وبلقيس فتحي

تواصل الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس الرد بأسلوب غير مباشر على الاعلامية الكويتية فجر السعيد وذلك من خلال تغريدات تعتمد فيها على التلميح.

فقد غردت بلقيس اليوم قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها “.

وتابعت بلقيس: “الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️ هي اللي بدت 👡👡”.

واللافت ان بلقيس انهت تغريدتها بحذاء احمر اللون في إشارة واضحة الى اتهام فجر السعيد للفنانة اصالة باهانة علم البحرين.

يذكر ان بلقيس سبق كانت ردت سابقا على المهلة التي اعطتها لها فجر السعيد بتغريدات اخرى ساخرة.

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