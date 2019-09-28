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بمقطع فيديو .. فنانة خليجية : ” العالم مبهورة بجسمي ” .. وصديقتها تتغزل بها

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نشرت الفنانة الكويتية ” مها محمد ” مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وهي تستعرض جسمها وخاصة منطقة الخصر .

وتحدثت مها في مقطع الفيديو ردا على من يقولون بإنها أجرت عمليات لنحت جسمها وشفط الدهون لتنفي ذلك .

وأشارت إلى إنها خضعت لعملية تكميم المعدة فقط .. وأن ان انبهار الناس بالنتائج وبجسمها دفعهم الى الاعتقاد بخضوعها لعملية نحت جسم .

وأوضحت أن الأطباء رفضوا اجراء اي عمليات لها غير التكميم بسبب تناسق جسمها على حد قولها وإنها ليست بحاجة إلى غير ذلك .

وفي مقطع فيديو آخر تحدثت عن قيامها بتمارين رياضية لشد الجسم .. وظهرت صديقة معها تغازلها قائلة : ” الخصر والمؤخرة ماشاء الله تبارك الرحمن ” .

 

 

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