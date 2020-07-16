شاركت الفنانة المصرية “ريم مصطفي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير “تويتر”، بصورة “سيلفي” جديدة لها من غرفة نومها، حيث ظهرت ريم في الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج ومرتدية ملابس منزلية. مما لفت إليها الانظار بشدة .

وأرفقت ريم مصطفي تلك الصورة بالتعليق، فكتبت:” صباح الخير” وأنهالت الإعجابات والمشاركات علي تلك الصورة وأشاد جمهور الفنانة بجمال ملامحها ورقتها وبساطتها .

وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة ريم مصطفي في تصريحات صحفية، أنها اتفقت مع الفنان أحمد العوضي بطل “مسلسل شديد الخطورة”، أن يخرجوا افضل مالديهم في المسلسل، لافتةً إلى أنها تمرنت كثيرًا رغم أن المسلسل ٧ حلقات فقط،ولكنها كانت تتمرن كل يوم من اجل خروج اكشن العمل بشكل مناسب، لافتة إلى أن الاستعدادات الخاصة بالعمل كانت قاسية، واكدت انها كنت تتمرن ايضا اثناء التصوير، وتمنت أن ينال إعحاب الجمهور.

“مسلسل شديد الخطورة” مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، من بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجي.