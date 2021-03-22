وجه الفنان ” حسن الرداد ” رسالة مؤثرة إلى والدته الراحلة السيدة ” فادية الرداد ” بمناسبة عيد الأم وهو الأول بعد وفاتها .

وتضمنت الرسالة التي كتبها عبر حسابه على موقع إنستجرام مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته وقال في تعليقه عليها : ” في طريقى لزيارتك يا أمى ومعى هدية عيد الأم باقة الزهور التى تحبيها ولكن هذه المرة سوف اضعها على قبرك .. للأسف مش هعرف اوطى على رجلك الطاهرة ابوسها زى ما اتعودت ” .

وتابع حسن الرداد : ” فكم هى قسوة الحياة .. وكم هى الحياة بلا طعم بدونك و كأنك رحلتى ومعكى حلاوة الدنيا كله .. شكرا على تربيتك لى .. شكرا على وقوفك جنبى .. شكرا على سهر الليالي .. شكرا على دعواتك الكتير قوى اللى كنتى مغرقانى بيها كل يوم واللى هى سبب كل حاجة حلوة فى حياتى بعد ربنا ” .

وأضاف : ” اللهم ارحمك وادخلك الجنة مع الصديقين والشهداء وإلى لقاء مهما طال فهو قريب فى الجنة ان شاء الله .. كل سنة وانتى طيبة يا أحن أم فى الدنيا .. كل سنة وانتى طيبة يا ماما فادية ” .