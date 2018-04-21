بهاء الكافي تعلن خبر ​حملها​ بطفلها الثاني وتطلب من الجمهور مساعدتها في اختيار اسمه

أعلنت نجمة ​ستار اكاديمي​ بموسمه الاول بهاء الكافي خبر ​حملها​ بطفلها الثاني التي اعلنت عن جنسه ايضاً وهو صبي وطلبت من الجمهور ان يساعدها في اختيار اسمه ولكن اشترطت ان لا يكون الاسم آدم، او نواه او ليام.

ولبهاء طفلة رزقت بها في 2016 واسمتها “جويا”. يذكر ان الكافي كانت قد تزوجت من شاب ​لبناني​ بعد ​قصة حب​ طويلة عام 2012 في لبنان في ​حفل زفاف​ صغير اقتصر فيه الحضور على الاهل والاصدقاء المقربين.

يشار الى ان بهاء حلت بالمركز الثالث في الموسم الذي شاركت به في ستار اكاديمي وانتجت ​شركة روتانا​ لها البوم وقدّمت برامج رمضانية ايضاً.