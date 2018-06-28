بهذه الصور.. هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي؟

بعد أزمة الممثل المصري ​أحمد عز​ مع ​الممثلة المصرية زينة​ بسبب طفليها التوأمين، بسبب رفض عز الإعتراف بهما، كانت الممثلة المصرية ريم البارودي من المتضامنين مع صديقتها زينة ورفضها العمل مع عز على الإطلاق.



هل حاول عز أخذ ثأره من البارودي مع ظهوره بصورة مع الفنان ​أحمد سعد​ وزوجته الممثلة ​سمية الخشاب​؟



وكان سعد قد نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بزوجته وعز أثناء تواجدهم في مطار القاهرة، وعلق على الصور قائلا:” مع حبيبتي سمية وصديقي العزيز أحمد عز، إلى أمستردام لإحياء أول حفلاتي.. ادعوا لي.. هتوحشوني”.



ومن المعروف أنه هناك عداوة كبيرة بين البارودي من جهة والخشاب وسعد من جهة أخرى، لاسيما بعد زواج الأخيرين.