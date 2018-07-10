بوراك أوزجيفيت يقطع عطلته الصيفية بعد أن تلقى خبراً سيئاً.. وهكذا تصرف

اضطر النجم التركي بوراك أوزجيفيت لقطع عطلته الصيفية والعودة إلى اسطنبول بشكل مفاجئ بعد أن تلقى خبراً سيئاً أصابه بالحزن والقلق

فقد كشفت صحيفة Posta أن والد بوراك أوزجيفيت قد تعرض لحادث سير في منطقة كاديكوي، مما استوجب نقله إلى المستشفى وإخضاعه لفحوص طبية عاجلة للتأكد من سلامته، وعندما تلقى ابنه الخبر عاد إلى اسطنبول على الفور ليكون بجوار والده.

وبعد أن طمأن الأطباء النجم التركي على استقرار حالة والده، قرر اصطحابه في رحلة استجمام إلى مدينة أنطاليا حتى يتخلص من الأثر النفسي لحادث السير.

المصدر: layalina.com