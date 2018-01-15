بوسي تفاجئ معجبيها بسيلفي على طبيعتها من دون ماكياج فن

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شاركت ​الفنانة بوسي متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها بدت فيها على طبيعتها من دون وضع أية مساحيق تجميلية وبدت بشعر مبروط وابتسامة اعتادها منها جمهورها، وجاءت أغلبية التعليقات لتثني على جمالها وتنوعت بين من كتب :احلى بوسي في الدنيا كلها ماشاءالله منورة، وآخر علق :”بمووووت فيكي ،،عسل والله.

إشارة إلى أن انطلاقة بوسي القوية في الفن كانت في عام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يادنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل، وأثبتت نفسها في تمثيل الافلام وهذا ما جعلها ايضا تتجه للمسلسلات وكانت اولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.