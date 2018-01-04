بيرين سات ستصبح ” أماً ” لتوأم في عام 2018 !

بيرين سات ستصبح ” أماً ” لتوأم في عام 2018 ! فن

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قالت المنجمة التركية، زينب طوسون، إن النجمة التركية، بيرين سات، الشهيرة باسم “سمر” سترزق بطفلين توأم خلال عام 2018.

وقال موقع ” ntv” التركي إن المنجمة التركية الشهيرة زينب طوسون أعلنت توقعاتها لعام 2018 بخصوص مشاهير تركيا، والذين كان بينهم الجميلة بيرين سات.

وأوضحت زينب طوسون أن بيرين سات التي تنتمي لمواليد برج الحوت، سترزق بطفلين توأم خلال عام 2018.

وكانت وسائل الإعلام التركية كشفت مؤخرا عن وثيقة علاج للنجمة التركية، بمستشفى خاصة بمنطقة “نيشانتاشي” بمدينة إسطنبول التركية، والتي تؤكد بدء فترة علاجها منذ 23 فبراير 2015، واستمرار ذهابها للمستشفى لعمل المتابعة الدورية، لإنجاب “طفل أنابيب” هي وزوجها المطرب التركي، كينان دوغلو.

وتزوجت بيرين سات من نجم البوب التركي، كينان دوغلو، عام 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل بسيط حضره الأقارب والأصدقاء فقط.

وفي سياق منفصل فأن بيرين سات متغيبة عن الشاشة منذ عامين كاملين، بعد عرض آخر حلقات الجزء الأول من مسلسل “السلطانة كوسيم”.

وتعرضت بيرين سات بسبب “السلطانة كوسيم” لموجات نقد لاذعة، حيث أتهمها الكثيرون بعدم الإلمام بتفاصيل الشخصية التاريخية وتجسيدها وكأنها تعيش معنا اليوم.

وحققت بيرين سات نجاحها في تركيا وعالمنا العربي من خلال عدة أعمال درامية مميزة منها”حكاية سمر، العشق الممنوع، فاطمة جول” وغيرها.