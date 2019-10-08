تامر حسني في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري ” تامر حسني ” عن تعرضه لوعكة صحية شديدة تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة .

وجاء ذلك بسبب مخالفته للرجيم الطبي الذي يتبعه مع طبيبه الخاص وقيامه بالامتناع تماما عن تناول الطعام لمدة 5 أيام .. ليصاب بهبوط حاد نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب .

كما نصحه الأطباء بعدم إتباع أي حمية غذائية صحية إلا بعد أن يتعافى بشكل كامل .

ويأتي اتباع تامر حسني لريجيم قاسي لرغبته في إنقاص وزنه وتغيير شكل جسمه لتتناسب مع الشخصية التي سيؤديها في فيلمه الجديد ” مش أنا ” .

وقرر تامر تأجيل تصوير فيلمه الجديد حتي يتغير شكل جسده تماما ليتماشى مع دوره في العمل الذي يتطلب ظهوره بشكل نحيف وهزيل .

يذكر أن تامر حسني يمر أيضا بأزمة نفسية كبيرة بسبب مرض والده الفنان حسني شريف .