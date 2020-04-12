نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا له حذر من خلاله جمهوره ومتابعيه من شخص ينتحل شخصيته .

وأعرب تامر حسني عن غضبه من تصرفات هذا الشخص وإنه سوف يقاضيه ويتخذ ضده الإجراء القانوني اللازم .

فكتب قائلا : ” يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا ” .

وتابع : ” التوضيح .. أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن ولا أي حاجة خاصة غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص .. وحالا الشخص الكداب ده بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا بس دا انتحال شخصية ” .