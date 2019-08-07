تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids “

نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له أعلن فيها عن عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids ” .
وأرجع تامر حسني ذلك إلى أسباب خاصة وأعتذر للجماهير التي كانت تنتظر وتسأل دائما عن هل سيتواجد في الموسم القادم أم لا .
متمنيا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في البرنامج وكذلك للشخص البديل الذي سيحل مكانه في اللجنة .
وكتب تامر قائلا : ” لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز .. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة ” .
وأضاف : ” هتوحشوني جدا .. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة .. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب .. شكرا ” .
وكان تامر حسني قد قدم الجزئين الأول والثاني من البرنامج بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والنجم كاظم الساهر .
لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز
انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه ….
هتوحشوني جداااااااااً
و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله
ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب
شكراً pic.twitter.com/9gOdVmIstd
— Tamer Hosny (@tamerhosny) August 7, 2019