تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids “

نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له أعلن فيها عن عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج ” The Voice Kids ” .

وأرجع تامر حسني ذلك إلى أسباب خاصة وأعتذر للجماهير التي كانت تنتظر وتسأل دائما عن هل سيتواجد في الموسم القادم أم لا .

متمنيا التوفيق لكل المواهب التي ستظهر في البرنامج وكذلك للشخص البديل الذي سيحل مكانه في اللجنة .

وكتب تامر قائلا : ” لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز .. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة ” .

وأضاف : ” هتوحشوني جدا .. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة .. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب .. شكرا ” .

وكان تامر حسني قد قدم الجزئين الأول والثاني من البرنامج بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والنجم كاظم الساهر .