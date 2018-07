حصرياً البوستر الرسمي لألبوم تامر حسني الجديد ( عيش بشوقك ) . #عيش_بشوقك #تامر_حسني #tamerhosny #tamer2018

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 11, 2018 at 1:45pm PDT