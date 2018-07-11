تامر عاشور يصدر البومه الجديد “خيالي”.. فيديو

طرح الفنان ​تامر عاشور​ البومه الجديد الذي يحمل عنوان “​خيالي​”، ويضم 9 أغنيات هم: “خيالي، أجمل حلم، الرك على النية، باي باي، كرهيني فيكي، يوم في عمري، بفرح، محظوظ، وسنين عشناها

الجدير ذكره ان تامر عاشور هو فنان مصري لديه شعبية كبيرة في مصر، وفي رصيده العديد من الأغاني الناجحة، وكان قد اعلن مؤخرا عن انتهائه من تصوير 3 كليبات في إيطاليا، اذ ان اوّل كليب سيطلق خلال هذا الصيف مع الألبوم الجديد، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: elfann.com

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vetogate.com : طرح ألبوم «خيالي» لـ«تامر عاشور»