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تبادل صفعات بين ريان جيلر وشقيقة دنيا بطمة .. والأخيرة تعرض عليه الزواج ودفع المهر له

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شقيقة دنيا بطمة وريان جيلر

شقيقة دنيا بطمة وريان جيلر

تداول رواد عدد من الحسابات فيديو ظهرت فيه شقيقة دنيا بطمة برفقة نجم مواقع التواصل الشهير ريان جيلر.

وبدا أنه سجل لهما أثناء وجودهما في السيارة نفسها. وقام الأخيرة بمرافقة إحدى الأغنيات قبل أن تسارع بطمة إلى صفعه على وجهه على سبيل المزاح.
ورداً على ذلك أشار النجم إلى أنه يرفض الظهور بهذا المظهر المهين ثم صفعها بدوره.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات.
وتساءل الكثير من المتابعين عن سر العلاقة التي تجمع ريان وأسرة الفنانة المغربية. وتذكر بعضهم الشائعات التي أطلقها في وقت سابق بشأن ارتباطه بالفنانة الشابة حلا الترك.
كذلك انتشر مقطع آخر عرضت فيه الشقيقة الزواج عليه مشيرة إلى أنها مستعدة لدفع المهر له قبل أن يقطعا قالب حلوى كتب اسمه واسم عائلة بطمة عليه.

شقيقة دنيا بطمة وريان جيلر

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