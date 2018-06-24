تبرئة المصرية نرمين الفقي من تهمة النصب على ثري خليجي

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر ببراءة نرمين الفقى، من تهمة النصب على مواطن خليجي وعدم وفائها بالزواج منه.

وفي اول تعليق منها على حكم البراءة، نشرت الفقي على حسابها الخاص على الفايسبوك تعليقا قائلة “أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض لتحقيقه النجاح الباهر في القضية المقامة بالباطل ضدي وأقدر جهودك فأنت أهل للشكر .

وكان حامد بن الدرزي بن القوطي الحازمي، رجل أعمال عربي، قد رفع دعوى قضائية يتهم فيها الفنانة نرمين الفقي برفض رد أموال حصلت عليها منه في صورة حوالات بنكية ومجوهرات وإكسسوارات وملابس، تصل قيمتها لـ 8 ملايين جنيه، كان قدمها لها في إطار وعدها له بالزواج، ثم لم تف بذلك الوعد وتنكرت له.

واستشهد أمام المحكمة بسائقه الخاص وخادمة الفنانة اللذين يعرفان أنه قام بالفعل بشراء فيلا لتكون بيت الزوجية له ولنرمين، ولذا أرسل لها حولات بنكية بثمنها، بالإضافة إلى هدايا أخرى، مشيراً إلى أن عددا من الأصدقاء المشتركين له وللفنانة يعرفون بأمر علاقتهما وعزمهما على الزواج.

واتهم الحازمي نرمين في الدعوى بالنصب وخيانة الأمانة، وأنها غير مؤتمنة على الأموال التي استولت عليها منه، مطالبا باسترداد الـ8 ملايين جنيه منها، وتوقيع أقصى عقوبة عليها، وتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.