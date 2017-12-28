تبرئة ريهام سعيد من تهمة التشهير بـ زينة والغاء قرار حبسها فن

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قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بقبول استئناف الإعلامية ريهام سعيد، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة الفنانة “وسام رضا إسماعيل”، الشهيرة باسم “زينة”، على خلفية قضية إثبات نسب طفليها من الفنان أحمد عز، كما رفضت الدعوى المدنية.

كان محامي الممثلة زينة، قدم بلاغًا للنائب العام، ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، رئيس تحرير “وشوشة”، بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج “صبايا الخير”، على قناة “النهار”، قائلا في بلاغه: “ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها”.

واعتبر محامي “زينة” أن محتوى الحلقة يمثل معلومات وأخبارًا مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، حسب الدعوى، بما يعتبر إساءة ومساسا بالسمعة وطعنا فى الأعراض، يستوجب العقاب القانونى.