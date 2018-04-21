تحسن الحالة الصحية لـ مديحة يسري وخروجها من العناية المركزة

في تطور جديد بالحالة الصحية للممثلة المصرية ​مديحة يسري​ التي كانت قد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها الى العناية المركزة، كشفت مساعدة الممثلة يسري أنها خرجت من العناية المركزة صباح اليوم وتم نقلها إلى غرفة عادية حيث تقبع بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في مصر.

واشارت مساعدة يسري الى ان الأطباء المشرفين على الحالة الصحية لها، منعوا الزيارة عنها خوفاً من تعرضها للتعب والإرهاق مما ينعكس سلباً على حالتها الصحية.

كما طمأنت المساعدة الجمهور حيث اكدت أن يسري أصبحت تتكلم حالياً، حيث طلبت يسري من الجمهور عبر مساعدتها الدعاء لها حتى تتعافى من تلك الأزمة الصحية.