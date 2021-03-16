تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوب لقبيلة قحطان تعلن فيه تبرأها من المشهورة السعودية هند القحطاني بحجة الاساءة الى القبيلة بسلوكها المشين.

وجاء في نص البيان: “إعلان براءة قبيلة القحاطين من المدعوة هند القحطاني.. نحن أسرة القحطاني من المملكة العربية السعودية نعلن للملأ برائتنا من المدعوة هند القحطاني الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين الخارج عن أعرافنا وقيمنا الاسلامية السمحة الى سمعة وكرامة الأسرة، ونطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر المدعوة هند القحطاني وان جميع أشراف العائلة أجمعوا على هذه البراءة”.

وتابع البيان: “وتنتهز عائلة القحطاني في المملكة وخارجها هذه الفرصة لكن تعلن عن تأييدها وقوفها خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وهم يعملون من أجل رفعة المملكة والحفاظ عليها من المتربصين على أمتها واستقرارها”.

ويظهر تاريخ هذا البيان في الخامس عشر من الشهر الجاري أي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه هند القحطاني وفاة والدها عبد الهادي القحطاني.

يذكر أنه لا يمكن التأكد من صحة البيان وما جاء فيه كونه لم يتم تأكيده من أي مصدر.

هذا وقد شكك متابعون بصحة البيان حيث كتب البعض “من شفت مكتوب عائله القحطاني دريت ان اللي كاتبها مايعرف للقبايل وكاتبها من راسها”

ومافي شي اسمه تبراءه بأوراق رسميه — . (@BnRoogi) March 16, 2021

اتوقع وحده زوجها يحب هند القحطاني — aquamarine (@_purpleruby) March 16, 2021

فيما قال اخرون ان القبيلة اقدمت على هذه الخطوة بعد وفاة والدها لأنهم لم يكونوا يستطيعون القيام بها أثناء حياته.

يا شهري افهم ما يحدث



هي لم تشهر بعورتها وجسدها فقط

هي شهرت بالقبيلة والاسرة عمدا



وعشان تفهم : اسأل نفسك لماذا لم تختار اسم لا يشير لعائلتها وقبيلتها مثلا: هند

او هند ام الكتاكيت



تصرفها قبيح للغاية — الكيتو عاشق وطن (@abufeddaaa) March 16, 2021

يذكر ان وفاة والد هند القحطاني قد اثارت جدلا كبيرا بين الناشطين في الايام القليلة الماضية بسبب قيام البعض باستغلال المناسبة للهجوم عليها واستنكار البعض الاخر لذلك.