انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” قيل إنها تم التقاطها لها بعد إجرائها للعملية الثانية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية .

وخرجت حورية فرغلي بتصريحات صحفية كشفت من خلالها عن حقيقة تلك الصورة فأشارت إلى أن الصورة المتداولة قديمة ترجع إلى 6 سنوات مضت منذ العملية الأولى التي أجرتها والتى كانت سببا فى العمليات التى تلتها .

وأضافت أن هذه الصورة كانت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلا أن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا .