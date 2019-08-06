تدهور الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح .. ونجله : ” في العناية المركزة إدعوله “

أعلن ” محمود ” نجل الفنان الكبير ” إبراهيم فرح ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده وتعرضة لأزمة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة .

ويمكث حاليا بغرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية .

وطلب محمود فرح من الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “دعواتهم لوالده حيث قال : ” ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا ” .

ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا 🙏🏼 Posted by Mahmoud Farag on Monday, August 5, 2019

وفي منشور آخر واصل محمود الدعاء لوالده قائلا : ” ابرهيم فرح شفاك الله وعافاك يا حبيبى الكبير .. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمة ” .

#ابرهيم_فرح شفاك الله وعاااافاك يا حبيبى الكبير. الله يكتبلك الشفاء بحق الايام الكريمه. Posted by Mahmoud Fares on Monday, August 5, 2019

وشارك الفنان إبراهيم فرح في عدد من الأعمال الدرامية منها : الخواجه عبد القادر و شيخ العرب همام وكفر دلهاب وحلاوة الدنيا و واحة الغروب والزبيق واللهم إني صائم والحرباية .