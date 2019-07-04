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تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي طلال سلامة

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تعرض الفنان السعودي طلال سلامة إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الملك فهد العسكري بمدينة جدة .

ومن المنتظر أن يخرج طلال سلامة من العناية المركزة إذ يتم نقله إلى قسم الملاحظة العادية حتى تتحسن حالته ويتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي .

غاب الفنان طلال سلامة عن مجال الفن بعد أن توفي نجله ” أحمد ” صاحب ال 16 عاما  قبل 7 أشهر بشكل مفاجئ في حادث سير أمام والده ما أدى إلى دخول والده في أزمة نفسية حادة أثرت على صحته وتسببت في تدهورها .

وكان ” أحمد ” نجل طلال سلامة تعرض لحادث سير قبل 8 سنوات أثناء اصطحابه من المدرسة وأصيب بكسور ورضوض قوية و مضاعفات دخل بسببها في غيبوبة  طويلة .. لكنه أفاق منها ومارس حياته بشكل طبيعي ليموت بشكل مفاجئ ما سبب صدمة كبيرة لأسرته .

 

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