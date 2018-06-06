ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن جدة كيم كارداشيان!.. فيديو

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوا بالإفراج رئاسيا عن أليس جونسون، البالغة من العمر 63 عاما، جدة، كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع، والتي كانت تقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ 21 عاما، بتهمة الاتجار بالمخدرات والعمل مع شبكة لبيع الكوكايين.

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وبحسب ما ذكرته إذاعة “بي بي سي” البريطانية، التقت كارداشيان بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي وطلبت منه العفو عن جدتها.

وقال البيت الأبيض إن أليس جونسون كانت سجينة نموذجية وعملت بجد على إعادة تأهيل نفسها.

وسجنت جونسون في عام 1996، مع 15 شخصا آخرين، وأدينت بتهمة حيازة المخدرات وغسيل الأموال، وبات من المتوقع ان يتم إطلاق سراحها في وقت قريب.

وأشارت الإذاعة إلى أن جونسون كانت قد استوفت المعايير الخاصة بمشروع “كليمنسي”، لعام 2014، الخاص بإدارة الرئيس السابق، باراك اوباما، لكن تم رفض إطلاق سراحها قبل أيام من انتهاء ولايته.

فيما شكرت كيم الرئيس ترامب في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة “ممتنة للغاية للرئيس دونالد ترامب، والسيد جاريد كوشنر، وكل من أظهر تعاطفه وساهم بساعات لا حصر لها من أجل اللحظة المهمة للسيدة أليس جونسون”.

وتابعت “التغيير الذي أحدثته بنفسها ملهم ويعطي الأمل للكثيرين غيرها، الذين يستحقون فرصة ثانية”.